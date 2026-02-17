2004年に創刊し、東京に生きる市井の人たちのリアルを切り取ってきた雑誌『東京グラフィティ』が休刊を発表したのは、2025年3月（2025年4月号）でした。休刊ということは廃刊。事実、3月号の表紙にはデカデカと「FINAL」と記されているし……と思い込んでいた我々のもとに復活の報が飛び込んできたのは同年11月でした。なにがどうなって復活の運びとなったのか？ そこを探るべく新編集長・仲野真人さん（29歳）に話を聞いた