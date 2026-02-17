過去には有名人の「タイムスリップ写真」も…！昨年“奇跡の復活”果たした人気雑誌。新編集長のアツい思いとは
2004年に創刊し、東京に生きる市井の人たちのリアルを切り取ってきた雑誌『東京グラフィティ』が休刊を発表したのは、2025年3月（2025年4月号）でした。
休刊ということは廃刊。事実、3月号の表紙にはデカデカと「FINAL」と記されているし……と思い込んでいた我々のもとに復活の報が飛び込んできたのは同年11月でした。
なにがどうなって復活の運びとなったのか？ そこを探るべく新編集長・仲野真人さん（29歳）に話を聞いた今回。前編ではコロナ禍で取材がままならなくなり休刊に追い込まれたものの、『東京グラフィティ』を愛する1人の読者の尽力で復活を果たすまでの経緯などを聞きました。
そして、この後編では仲野新編集長の特に思い入れ深い企画や今後の展開、ストリートスナップ撮影時の独自ルールなどについて掘り下げていきます。
“グラフィティど世代”にとっては必読の内容になっているはず。『東京グラフィティ』（@tokyo_graffiti）の今後に期待しながら、ぜひお読みください！
◆読者から撮影をリクエストされる「タイムスリップ写真館」
――これまでの『東京グラフィティ』で特に好きだった企画はなんですか？
仲野：「タイムスリップ写真館」という企画です。数年前に撮った昔の写真と同じポーズを取ってもらい、今のモデルさんの状態で改めて撮り直すという趣旨のページですね。
この企画に載る昔の写真は、僕らが撮ったものではありません。モデルさんのお家に保管してあった当時の写真をお借りします。その後、昔の写真で着ていた服と同じようなものを編集部が取り寄せ、同じような場所を探し、同じポーズを取ってもらいながら改めて撮り直すという内容です。
まるまるこの企画の特集号をつくったこともあります。そのときはダチョウ倶楽部さんに昔の写真お借りして、表紙になってもらいました。
それ以前にも、同じ企画で亀田兄弟の興毅さん、大毅さんに出てもらったことがあります。
――昔の写真に写る少年時代の興毅さんが泣いています。ボクシングを始める前の彼はいじめられっ子だったそうですね。
仲野：そう、まさしくその写真が出てきて（笑）。
「タイムカプセプル写真館」を撮るときは、モデルさんのいい思い出になるように心がけています。ストリートスナップで撮られると、おしゃれな人はうれしいじゃないですか？ 一方、この企画では昔の仲間との再会や思い出にフォーカスする部分が大きいです。
たとえば、これは29年前のツーリングバイク仲間と撮り直した1枚。このときは「久々に仲間と会って同窓会をするから撮ってほしい」と、本人たちから編集部に連絡が来ました。
――読者のほうから「撮ってほしい」という連絡が来たんですか？
仲野：そうです。当日は本人たちが29年前に着ていた服と同じものを持参して、撮影に臨んでくれました。
このとき以外にも「親戚一堂で会うから」というタイミングだったり、そういうのはたまにあります。でも、昔の写真が良くないとグラフィティには掲載できないので実際に写真を確認し、それがすごくよかったら「撮りましょう」という流れになります。
時間の経過っておもしろくて、昔の写真では太っちょだった子が今は痩せていたり、女性だった人が男性になっていたり、親子写真で子どもを見守っていた母娘の目線の高さが同じになっていたり、ひと目見てわかるそういう変化がグッと来ますよね。
◆ストリートスナップで声をかけるモデルの基準
――『東京グラフィティ』はストリートスナップが数多いですが、街行く人に闇雲に声をかけているわけではないと思います。モデルになってもらう人の基準はあるのでしょうか？
