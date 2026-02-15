【漫画】本編を読む見知らぬ男性からの痴漢や、義理の父親による性的虐待。幼少期から積み重なった性被害の記憶は、大人になり結婚・出産を経てもなお、深い傷跡として残り続ける。漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の作品『スカートの呪いが解けるまで』は、そんな「性的な視線」への恐怖や葛藤を赤裸々に描いたコミックエッセイだ。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十分ご注意ください。■幼少期から始ま