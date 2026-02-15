「母から逃げたい」と訴える女性は「宗教二世」だった。【漫画】本編を読む実話を基に、DVや虐待など過酷な現場を描いてきた宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)による漫画「夜逃げ屋日記」。本作は、依頼者を夜逃げさせる夜逃げ屋の現場を通して、人が追い詰められていく現実を描き続けている。今回は、Twitterで公開された第17話を紹介するとともに、夜逃げ屋に欠かせない“カウンセラー”の存在について話を聞いた。■夜逃げ前に