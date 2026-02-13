箱根・芦ノ湖に、ちょっとユニークなコンセプトの新しい船が登場した。2025年12月に就航した「箱根遊船 大茶会(だいちゃかい)」は、その名の通り「お茶」をテーマにした観光船。湖を移動するだけの遊覧船ではなく、船内を歩きながらお茶を味わい、気になった場所で景色を眺めるという、これまでにあまりなかった過ごし方を提案している。【写真】2階客室の最前列は、雄大なレイクビューが楽しめる特等席！2025年12月、箱根・芦ノ湖