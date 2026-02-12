【漫画】「突然、豹変する同僚」01【漫画】本編を読む清掃作業のパートをしていた魚田さん。辞める人が多くなかなか人が固定しないなか、新しく入ってきたパートさんは人当たりがよく、笑顔の絶えない人柄だった。一緒にいるときは「いい人」なのだが、その裏側で嘘のクレームやパワハラをでっち上げ、上司に報告し続けていた…!?漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の『突然、豹変する同僚』を紹介するとともに話を聞いた。「