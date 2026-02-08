空中くらげ(1)【漫画】本編を読む学校や地域からいなくなる、行方がわからなくなる子どもを「居所不明児童」という。彼らはさまざまな事情で戸籍がなかったり、学校に行けなかったり、住む場所がなかったりする。母親に捨てられ行き場を失った少年が、ホームレスの男性と生活する鈴木真澄さん(@ma_suzuki_mnyt)の漫画『空中くらげ』を紹介するとともに、著者に話を聞いた。空中くらげ(2)空中くらげ(3)空中くらげ(4)空中くらげ(5)空