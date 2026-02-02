渋谷駅に降り立ったら、街のアイコン・忠犬ハチ公像にごあいさつ。スクランブル交差点の迫力ある光景を眺め、センター街を歩けば、次々と新しい刺激に出合える。渋谷PARCOでは最新カルチャーやかわいいポケモングッズをチェックし、MIYASHITA PARKではショッピングもグルメも満喫。夜は渋谷横丁で全国の味を食べ歩き。朝から夜まで遊び尽くせる、進化し続ける渋谷の最新コースだ。【写真で見る】初めての渋谷・最新王道コース「MIY