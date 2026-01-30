「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」より【漫画の本編】店員さんの「大丈夫」には大丈夫に思えてくる不思議な力が…働く自分に降りかかる日々の出来事を、哀愁漂うタッチで描く漫画家・青木ぼんろ(@aobonro)氏。どこかで経験したことがあるような共感必至のシーンが、多くの読者の心を掴んでいる。今回紹介するのは、通い慣れたコンビニで店員のアドバイスを信じきってしまったエピソードだ。■プロ