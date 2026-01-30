【漫画】この漫画をはじめから読むこっくりさんをはじめとした有名な話から、あまり知られていないマイナーなものまで――。主人公・かごめがさまざまな都市伝説に遭遇する、ラブホラーギャグ漫画をXや投稿サイトで発表している藤やすふみさん。読み始めたら止まらなくなること間違いなしの話題作『都市伝説に求める女』をお届けします。→『都市伝説に求める女』を最初から読む「ひきこさん」01「ひきこさん」02「ひきこさん」03