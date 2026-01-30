東京スカイツリータウンで、2026年1月9日から3月1日(日)まで「東京スカイツリータウン(R) いちごフェア」が開催中だ。フェアの見どころをはじめ、同日メディアに公開された参加店舗の注目いちごメニューやいちごグッズ、1月16日に行われた初開催の「もぐもぐ☆いちごチャレンジ」の様子を紹介する。【写真】「東京スカイツリータウン(R) いちごフェア」の注目商品を見る約90店舗がいちごスイーツ＆グッズを展開する「東京スカイツ