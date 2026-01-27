おせち料理やお雑煮をたらふく食べながら、「今年こそは運動しよう」と誓ったお正月。早いものでまもなく2月になろうとしているが、運動を始めることもなく、脂肪を抱えたまま日々を過ごしていた筆者に、ぴったりな取材機会が訪れた。2026年1月16日に江崎グリコが開催した「BifiXヨーグルトα(アルファ）」新商品発表会。そこで語られたのは、「安静時」つまりは「動かない時間」に着目した、太りにくい体づくりへの新たなアプロー