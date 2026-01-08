適当な人事の所業が明るみに！【漫画】本編を読む／人事が退職に追い込んだ“クソ”な方法とは？アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が、当時の実体験を基に描いた漫画『女社会の知られざる闇。』が話題だ。店舗名や人物は伏せられているものの、実際に起きた出来事がベースとなっている。今回紹介するのは、現場の反対を押し切って採用された“非常識なスタッフ”が引き起こした悲劇について。この女性