「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！“行きつけにしたい銀座の小料理店４選”に“海外の曖昧な関係に翻弄される男”から“銀座の隠れ家４選”まで。さて、栄えあるベスト１は？★第１位行きつけにしたい「銀座の小料理店」４選。和食と酒、そして店主がつくる癒やしの空間がたまらない「常連なんだ」とわざわざ口にしなくても店主の温かい笑顔ともてなしから、ひと目で同行者にも“贔屓