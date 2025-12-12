韓国コスメglow（グロー）から発売中の『ノットドライコンシーラー』。やわらかいテクスチャーでしっとりと密着し、ひび割れやパサつきを防ぎながら肌悩みをカバーできると人気のアイテムです。今回は、乾燥する季節におすすめのコンシーラーを、編集部がお試ししたリアルなレビュー・口コミと合わせてご紹介します！乾燥する季節の“コンシーラー難民”に朗報！glow（グロー）冬コスメ『ノットドライコンシーラー』寒さが増す