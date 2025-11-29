冬の訪れとともに、しろいし洋菓子店から物語を閉じ込めたような新作クッキー缶が登場します。「しろいし洋菓子店のショコラクッキー缶～雪降る街のちいさなおはなし～」は、雪の世界をイメージしたホワイトショコラや、心にそっと寄り添うやさしい甘さが魅力。ホリデー気分を高めてくれる洗練された世界観は、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。冬限定の特別な