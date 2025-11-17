悲しい夜。眠れない夜。寝たくない夜。さまざまな感情に飲み込まれそうになる夜にも、東京では美食がそばにいてくれる。ディナータイムのあとに、自分を甘やかす“罪の味”。今夜、あなたも味わってみませんか──？Vol.1 ＜市子：東麻布のデザート＞「ねえ、市子。本当にそれだけで足りるの？」麻布台ヒルズのヘルシーなレストランで、向かいに座った豪くんが心配そうに尋ねた。「うん。もう19時半だし、これで十分」そう言いなが