年齢や体型の変化に寄り添い、“ラクなのに美しい”を叶えるHEAVEN Japanの「ずっともっとブラ」に、新色パールグレーが仲間入り。着け心地の軽やかさと補整力を兼ね備え、背中の段差や締め付け感を軽減しながら理想のシルエットをキープします。上品で肌なじみのよいグレーは、冬のファッションにもぴったり。日常に寄り添う、新しい定番ブラの誕生です。 HEAVEN Japan「ずっともっとブラ」新色が登場