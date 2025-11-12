ロッテの冬季限定「洋酒チョコレート」シリーズに、待望の新作が登場します。6年ぶりに復活する「カルヴァドス」は、芳醇なりんごのお酒を閉じ込めた香り高い逸品。そして昨年話題を呼んだ「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」も、より洗練された味わいで再登場。プチ贅沢を楽しみたい夜にぴったりな、大人のためのご褒美チョコレートです♡ 6年ぶりの復活！「カルヴァドス」でりんごの香りに包ま