Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念して、人気ブランド「NEW ERA®」とのコラボレーションアイテムが登場！2025年11月18日(火)20時より、スニーカーダンク（SNKRDUNK）アプリ内特設サイトで抽選販売がスタートします。刺繍ロゴが光るベースボールキャップとバケットハットの2種がラインナップ。どちらも上品でデイリーに使いやすいデザインに仕上がっています♡