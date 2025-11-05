ジョンマスターオーガニックから、心を満たす香りと潤いに包まれる「2025ホリデーコレクション」第2弾が登場。今回のテーマは、“香りの世界のはじまり”。ブランド初の調香師による水性フレグランスや、髪や肌にマルチに使えるフレグランスオイル、アドベントカレンダーなど、特別感あふれる限定アイテムが勢ぞろいします♡ ジョンマスターオーガニック初の水性フレグランス