ダークカラーどうしによる落ち着きや趣、穏やかな印象が、新しさを許容し、変化を楽しむきっかけを与えてくれる。ふつうでも特別でもない。シンプルなのに高揚感が得られる組み合わせは、黒とブラウンにあり！特徴のあるブラウンで「静かに華やか」柄やデザインなど、１点で着映えるアイテムにリアリティをもたらす黒とブラウンのダーク配色。個性は黒よりもブラウンに求めると、派手さが緩和されてより日常づかいしやすい高揚感へ