組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！まだまだコートとは無縁なこの時季に映える、妥協のないワンピースをリサーチ。わかりやすいクセというより、デイリーに使いやすい些細なデザインのなかでセレクト。黒ワンピースのえりをブルゾン風のスタンドカラーでアップデート。普遍的な丸首よりもクールに装え、シャツタイプよりも主張しすぎない、ひかえ