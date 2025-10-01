【天秤座】2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）【LUCKY DAY】10月21日【KEY TO GOOD LUCK】ひとつのことに集中して仕上げること【LUCKY COLOR】スカイブルー「魅力が最高潮に達する月」運気の波に乗る秘訣10月は、あなた自身が主役のステージに立つ輝かしい月。「自分らしさ」をオープンに表現することが、最高の幸運を引き寄せます。月の前半は、満月が人間