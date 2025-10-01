【蟹座】 2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?蟹座（6/22~7/22）【KEY TO GOOD LUCK】小さな日常習慣を丁寧に整えること【LUCKY COLOR】オリーブグリーン要注意。あなたの生活に潜む「心と体の不調サイン」「生活の充実」が運気を決定づけます。日常のリズムを整えることで、心に大きな余裕が生まれるでしょう。特に中旬は、仕事や健康管理を見直す緊急のタイミング。知らず知ら