デニムで季節をつなぐ「配色」1年中、コーディネートの定番＝デニムを軸に秋まで・秋からのコーディネート計画。ポイントは「色」。今も秋からも活躍するトップスやデニム自体の色にも注目したコーディネートの実例をお届けします。白T＋デニムで季節をつなぐ着方によってどんなスタイルにも変われる白Tとデニムはワンピースのような存在。気分を変える羽織りモノも、ブーツも小物も。季節や気分に合わせて気になる服をトッピング