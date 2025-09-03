ラクしてスタイルもUP「底厚サンダル」の選び方厚めのソールに、ふかふかとしたクッション性。スニーカー並みの歩きやすさをもちながら、甲の肌がほどよくのぞく抜け感で、重さを払拭。どんなボトムともなじみ、自然とバランスのいい仕上がりに。レザーやスエード素材のキレイめなルックスと相まって、足元を「ちょうどいい」バランスに。歩きやすい・ムレない・スタイルUPをかなえる「ふかふかソール」黒クロスサンダル／ロデスコ