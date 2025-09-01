¡Ú²µ½÷ºÂ¡Û2025Ç¯ 9·î¤Î±¿Àª¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»Õmimiel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡£9·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï?²µ½÷ºÂ¡Ê8/23~9/22¡Ë¡ÚLUCKY DAY¡Û9·î3Æü¡ÚKEY TO GOOD LUCK¡Û¥Ä¥¤¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÀü¤¯¡ÚLUCKY COLOR¡Û¿å¿§ÅØÎÏ¤¬·ë¼Â¤¹¤ëÃ£À®¤Î·î¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌö¿Ê¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Å»ö¤Ç¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í