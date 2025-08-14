「バイレード（BYREDO）」が、ブラジル・リオの精神とリズムに着想を得た新作フレグランス「アルト アストラル オードパルファン」（50mL 2万8050円、100mL 3万9930円）を8月14日に発売する。直営店および公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 新作は、ポルトガル語の高揚感を意味する言葉「ALTO ASTRAL」にインスピレーションを得て、ブラジルの情緒的な