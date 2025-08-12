見た目はもちろんのこと、使い勝手の良さを両立させたバッグが求められる時代。収納力抜群でありながら軽やか、小さめでも意外と荷物が入る。さらにどんな服にも合わせやすいから長く使える、稼働率の高いバッグをご紹介。※ （）内の数字はサイズでバッグは縦×横×マチ、スカーフは縦×横で、単位は?です（編集部調べ）。「軽くて大きい」上質レザーのトートバッグ型や持ち手にもこだわりたいバッグ。シンプルで上質なレザー