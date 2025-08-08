シンプルな装いに一点投入すると気分転換になる柄アイテム。とはいえ、難しさもあるからこそ、カジュアルに装える“なつかしさ”を味方にするとなじみがいいことを提案。華美とは違う「行儀よく並んだ小花柄」着飾ることが目的ではない、シックでひかえめな花柄が古着ライク。小さめで均一に配置された柄は、遠目に見ると「花」だと識別しにくく、辛口なスタイルにもとけこみやすい。ブロックプリントで大人のリゾート赤×アイボリ