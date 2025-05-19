マルニ(MARNI)は、新店舗「マルニ 渋谷パルコ」を、2025年5月23日(金)に渋谷パルコ 1階・2階にオープンする。オープンを記念して、新作ウィメンズバスケットバッグを先行発売する。デニムの新作バスケットバッグを先行発売他の店舗に先駆けて渋谷パルコの新店舗に並ぶのは、新たにデニム素材を用いたバスケットバッグ2型。タンブラーや折り畳み傘なども収納可能なスモールサイズと、サングラスなど身の回りの小物をしまっておくの