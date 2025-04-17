スニーカーショップ「ビリーズ（BILLY'S）」が「コンバース（CONVERSE）」とのコラボレーションシューズ「CANVAS AS J 80s RM OX」を4月18日に発売する。ビリーズ全店舗およびビリーズ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボモデルは、ビリーズの10周年を記念して製作。2018年にビリーズ別注モデルとして発売した通称「REMIX」カラーリングを復刻したモデルで、ベースには、80年代のアーカイヴのディテ