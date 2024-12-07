¤É¤ó¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÁ¸±¿´¤âÍî¤ÁÃå¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿§¡áÇò¤È¹õ¡£É¬Á³Åª¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë³Î¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÀß·×¤òÌÏº÷¡£¤¢¤ê¤­¤¿¤ê´¶¤Ê¤¯¡ÖÄ¹¤¯Ãå²ó¤»¤ëÉþ¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¡Ö¥­¥ì¥¤¤ËÆ³¤¯¡×¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤È¡¢Çò¹õ¤À¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¡×¿·¤·¤µ¡£¿·Ä´¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤¤¡¢»È¤¨¤ëÇò¹õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2Êý¸þ¤«¤é½¸·ë¡£¥³