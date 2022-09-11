イオンで買い物中、レンチンで楽しめる「肉まん」を見つけました。電子レンジで手軽に楽しめるということに加え、5個入って価格は321円（1個あたり約64円）というお手頃さも魅力。購入し食べてみました。国内工場で製造この商品は、イオンのプライベートブランド「トップバリュベストプライス」のもの。記者が2022年9月上旬に訪れた店舗には、冷蔵コーナーに「肉まん」「肉まん あんまん」「肉まん ピザまん」「肉まん 牛すきまん