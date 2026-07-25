【プロの購入品紹介】夏旅行にも最適！スタイリストが即決したniko and...の涼感ワンピース
YouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」が「40代50代向け【niko and...】52%オフ！大人のジャンスカ大当たりでした！」を公開した。動画では、スタイリストの黒田茜がセールで即決したという「niko and...（ニコアンド）」のジャンパースカートについて、40代50代におすすめする理由や着こなしのコツを紹介している。
黒田が「絶対使えると思って試着して即決した」と語るのは、フレンチリネンを使用した「FINEリネンポケットワンピース」。購入時は40%オフの6,000円台だったが、ネットでは52%オフの5,029円になっていたという。
黒田はおすすめの理由として「素材」「肩紐」「シルエット」の3点を挙げる。フランス産のリネンは表面の凹凸と光沢感があり、「高級感があって大人の女性にも似合う」と評価。また、中が空洞になっている麻糸の特性上、通気性が良く吸水速乾性に優れ、天然の消臭・抗菌効果も期待できるという。さらに、ウエストシェイプのないストレートなシルエットながら、麻素材の適度な落ち感により「着膨れせずすっきり着られる」と絶賛している。
肩紐は前後で長さ調整が可能。黒田は、バストの上の位置に胸当てがくるように短めに調整し、「昔着ていたオーバーオールのような感覚」でカジュアルに着こなすのがお気に入りだという。インナーには、体に程よくフィットするリブTシャツやヘンリーネックなどを合わせることを推奨している。
一方で、麻素材ならではのデメリットにも言及。「座りジワができる」「若干のチクチク感がある」と指摘しつつも、洗うたびに生地が馴染み柔らかくなっていく経年変化を楽しめると語っている。
暑い夏を快適に過ごしつつ、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれるリネンジャンスカ。コーディネートに迷いがちな夏の着こなしや、旅行の荷物を減らしたい時の参考にしてみてはいかがだろうか。
黒田が「絶対使えると思って試着して即決した」と語るのは、フレンチリネンを使用した「FINEリネンポケットワンピース」。購入時は40%オフの6,000円台だったが、ネットでは52%オフの5,029円になっていたという。
黒田はおすすめの理由として「素材」「肩紐」「シルエット」の3点を挙げる。フランス産のリネンは表面の凹凸と光沢感があり、「高級感があって大人の女性にも似合う」と評価。また、中が空洞になっている麻糸の特性上、通気性が良く吸水速乾性に優れ、天然の消臭・抗菌効果も期待できるという。さらに、ウエストシェイプのないストレートなシルエットながら、麻素材の適度な落ち感により「着膨れせずすっきり着られる」と絶賛している。
肩紐は前後で長さ調整が可能。黒田は、バストの上の位置に胸当てがくるように短めに調整し、「昔着ていたオーバーオールのような感覚」でカジュアルに着こなすのがお気に入りだという。インナーには、体に程よくフィットするリブTシャツやヘンリーネックなどを合わせることを推奨している。
一方で、麻素材ならではのデメリットにも言及。「座りジワができる」「若干のチクチク感がある」と指摘しつつも、洗うたびに生地が馴染み柔らかくなっていく経年変化を楽しめると語っている。
暑い夏を快適に過ごしつつ、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれるリネンジャンスカ。コーディネートに迷いがちな夏の着こなしや、旅行の荷物を減らしたい時の参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
全品試着して決定！ユニクロ「1番涼しい」パンツのメリットと買わなかった理由
大人の体型カバー＆暑さ対策に！GUの涼しいパンツが快適！とプロ絶賛の理由
【1万円前後】スタイリスト厳選！「気兼ねなく着れて」高見えする大人向けワンピース3選
チャンネル情報
お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us