三上悠亜プロデュースのナイトブラが再販売！人気のMieloaがさらに快適に進化

三上悠亜さんがプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」の人気ナイトブラが、2026年7月13日18時より公式オンラインストアで再販売されます。発売初日にほぼ完売し、累計販売3,000枚を突破した話題のアイテムが、お客様の声を反映してさらに快適な仕様へアップデート。毎日着けたくなる心地よさと美しいデザインを兼ね備えた、注目のナイトブラをご紹介します。

三上悠亜が追求した理想のナイトブラ

「ナイトブラを作るなら、中途半端なものは作りたくない」という想いから誕生したMieloa。

長年ナイトブラを愛用し、自身でもバストケアを続けてきた三上悠亜さんが、補整力だけでなく快適性にも徹底的にこだわりました。

締め付け感を抑えながら自然にフィットする設計で、寝ている間もしっかりホールド。

さらに、肌触りの良さや着脱のしやすさにも配慮し、毎日の生活に無理なく取り入れられる一枚に仕上げています。

発売後には「締め付け感が少ないのにしっかり支えてくれる」「寝ている間も快適」「デザインが可愛い」といった声が多数寄せられ、公式オンラインストアでは総合評価★4.57（2026年7月時点）を獲得しています。

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お客様の声から生まれたアップデート

今回の再販売では、実際に使用したユーザーから寄せられた意見をもとに改良を実施。「タグが肌に当たって気になる」という声を受け、縫い付けタグからプリントタグへ変更されました。

これにより、肌への刺激を軽減し、睡眠中はもちろんリラックスタイムにもより快適な着用感を実現。

ブランドがお客様の声を大切にしながら進化を続けていることがうかがえるポイントです。

また、ホックレス仕様のV字バックを採用することで寝返り時のごわつきを軽減。脇高設計でバストをやさしく支えながら、軽やかな着け心地と安定感を両立しています。

サイズもカラーも豊富なラインアップ

Mieloaのナイトブラは、一人ひとりの体型に寄り添う全20サイズ展開。サイズはS60～LL80まで用意されており、アンダー60～80cm、カップA～I相当に対応しています。

カラーはピンク、サックス、ネイビー、ブラックの4色展開。

胸元にはカシュクールデザインを採用し、透け感のあるレースと大粒チャームを組み合わせることで、上品で女性らしい印象を演出しています。

価格は1枚4,180円（税込）。さらにまとめ買い割引も実施され、2枚セットは7,810円（税込）、3枚セットは11,440円（税込）、4枚セットは15,070円（税込）で購入可能です。

毎日使うアイテムだからこそ、まとめ買いもおすすめです。

毎日のバストケアをもっと心地よく♡

機能性とデザイン性を兼ね備え、多くの女性から支持を集めているMieloaのナイトブラ。

今回の再販売では、お客様の声を反映したアップデートにより、さらに快適な着け心地へと進化しました。

豊富なサイズとカラー展開も魅力で、自分にぴったりの一枚が見つかるはず。毎日のバストケアを無理なく続けたい方は、ぜひチェックしてみてください♡