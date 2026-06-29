【漢字クイズ】「黒磯」はなんて読む？深く考えすぎないで！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「黒磯」はなんて読む？
「黒磯」という漢字を見たことはありますか？
栃木県にある駅名で、答えはひらがな4文字です。
いったい、「黒磯」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「くろいそ」でした。
黒磯駅は、栃木県那須塩原市に位置する駅。
この駅は、古くから親しまれている板室温泉や那須温泉へと向かう、在来線におけるアクセスの玄関口となっています。
また近年は駅前にお洒落なショップや飲食店が増え始めており、電車の待ち時間を有意義に過ごすためのスポットとしても最適ですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR東日本』
・『那須塩原市観光局』
ライター Ray WEB編集部