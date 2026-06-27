少年犯罪が起きると「現代の若者は心を病んでいる」と言われるが、中年やお年寄りの犯罪も多いのでは…？／洋介犬さん傑作選

少年犯罪が起きると「現代の若者は心を病んでいる」と言われるが、中年やお年寄りの犯罪も多いのでは…？／洋介犬さん傑作選