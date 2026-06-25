【恐怖体験】「動けない…」肝試しで訪れた廃病院…帰る直前に現れた“ボロボロのナース姿の女性”に凍りつく【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧：Twitter)にて投稿されている中から「【友達に聞いた怖い話】カルテ (1)〜(3)」を紹介するとともに、著者のしゃけなかほいさんに心霊体験した友人のその後などについても聞いた。
■繰り返しかかってくる謎の電話、発信元は廃病院だった
「このカルテを持って帰ったら、ここに来た証拠になるよね」。そんな何気ないひと言から始まった出来事が、やがて二人を恐怖へと導いていく。作者のしゃけなかほいさんが描く本作「【友達に聞いた怖い話】カルテ」は、友人の先輩が実際に体験したという心霊エピソードをもとにした作品だ。
心霊スポットとして知られる廃病院「Y病院」を訪れたカップルは、院内に残されていたカルテを1枚持ち帰ることにする。しかし数日後、彼女のスマートフォンに見知らぬ固定電話番号から何度も着信が入るようになる。いたずら電話だと思った彼氏が電話に出ると、聞こえてきたのは「カルテ…返してほしいのですが…」という不気味な声だった。
気味悪くなった2人が電話番号を調べると、その発信元はなんと廃病院の番号だったという。急いでカルテを返しに向かった2人だったが、病院に到着したその瞬間、車いすを押したボロボロのナース姿の女性が目の前に現れる。腰を抜かした彼女を抱きかかえ、彼氏は必死にその場から逃げ出した。
しゃけなかほいさんは、「友人から聞いたまま漫画を描きました。脚色などは一切していません！ 」と語り、「2人とも同じ幽霊を見てるんですよね。この話は真昼間に聞きましたが、それでも怖すぎました… 」と当時を振り返る。カルテを返してからは何事もなく過ごしているそうだが、あの電話の主が誰だったのかは今もわからないまま。読み終えたあとも静かな恐怖が残る本作を、ぜひ読んでほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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