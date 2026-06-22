【しまむら】半年に一度の超サプライズセール開催。23日の前日祭は550円アイテムがどっさり！

しまむらは、2026年6月24日から、全国のファッションセンターしまむら店舗で「超サプライズセール!!!」が開催されます。

330円のアイテムも登場

"超サプライズ特価"商品を豊富に取り揃えた特別イベントが始まります。

セール期間中は、アウターやインナーのほか、寝具・インテリア用品などをセットにした「ハッピーバッグ」も数量限定で販売されます。

お得感たっぷりの内容なので、早めの来店がおすすめです。

さらに、前日の23日は"前日祭"としてお得なセールが開催されます。

Tシャツ各種は330円〜、ワンピースは550円〜。プルオーバーやハーフパンツも550円で購入できます。全身コーデもお買い得に楽しめます。

そのほか限定商品が登場する「タイムジャックセール」もセール開始の前日から実施されます。

開催日時は以下の通り。

6月23日 18時〜6月24日 10時〜、13時〜、16時〜

タイムジャックセール限定の"超サプライズ特価"商品が販売される予定です。

6月24日には、しまむらパークアプリ会員を対象としたノベルティプレゼントも実施されます。

しまむらパークアプリの会員証を提示し、税込5000円以上購入した人に先着順でプレゼント。各アイテムはなくなり次第終了です。

ノベルティは3種類。配布時間はそれぞれ異なります。

配布スケジュールは以下の通り。

10時〜保冷剤付ランチ巾着13時〜ハンディガン16時〜ステンレスペットボトルホルダー

お得な商品に加え、限定ノベルティも手に入るチャンス。気になる人は開催時間をチェックして、早めに店舗へ足を運んでみて。

東京バーゲンマニア編集部