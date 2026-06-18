「頼むから見おろすな」172センチ女子と152センチ男子→逆転した中3幼なじみの葛藤に「女の子が高くてもいい」【作者に聞く】
【漫画】本編→「頼むから見おろすな」を読む
世に言う｢高身長女子｣の悩みを描いた漫画が共感を呼んでいる。本作『頼むから見おろすな』を描いたのは、小学館の｢新人コミック大賞｣で佳作を受賞しデビューを果たし、現在も数々の作品を手掛ける杏乃(@sakana32929)さん。幼なじみとの身長差をテーマにした本作について話を聞いた。
■逆転した幼なじみの身長差
ヒロインの早乙女さくらは、172センチの高身長女子だ。幼なじみの樋野武志とはかつて同じくらいの背丈だったが、いつの間にか彼女だけが成長し、中学3年生の現在では武志が152センチと大差がついていた。
卒業を控えた2月、さくらはサッカー部の岡野くんと仲よくなり、校内で付き合っていると噂が立つ。しかしある日、大粒の涙を流すさくらに武志が遭遇する。理由を尋ねると、彼女は｢身長とかもうどうしようもないね｣と泣き笑いするのだった。読者からは｢そろそろ女の子のほうが高くてもよい時代になるよ〜｣という温かい声も寄せられている。
■高身長女子の魅力
本作のきっかけについて、杏乃さんは｢もともと『幼馴染設定』が好きで、成長すると男の子のほうが背が高くなることが多い。でもそうではなかった場合どうなるのか!?というところと、後半の階段のシーンが描きたかったからです｣と明かす。
日本では｢小さい＝かわいい｣という考えが根強いが、｢小さくてかわいいのもよいですが、大きくてかっこいいのも私はとても好きです！｣と高身長女子の魅力を語ってくれた。現在連載中の『わたしの隣のヤンデレくん』や『がんばれしおりちゃん』のほか、作画を担当した『イケメン貧乏神と同居はじめました！』などの作品もおすすめだ。
取材協力：杏乃(@sakana32929)
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