テレビでは絶対言えない本音をズバッと言うコメンテーターが爽快！誰もが感じたことのある理不尽に切り込む【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
昨今の社会問題について、誰も言えなかった言葉で鋭く切り込むコメンテーターのエンドウさん。「もし、こんなコメンテーターがいたら？」を描いた洋介犬(@yohsuken)さんの「反逆コメンテーターエンドウさん」が痛快だ。いじめ問題や少年犯罪、偏向報道やアンチにも正面から立ち向かう、世の中の理不尽への皮肉を込めたコメントが読者にびんびん響いている。
読者から"スカッとした"の声が絶えない本作、そのコンセプトについて作者の洋介犬さんに聞くと「7年ほど前にSNS投稿用に、忖度なしで凝り固まった定形のやりとりを無視するコメンテーターがいたらどうなるだろう？という想定で描き始めました。実はこれは今でもあまり変化していません」と話してくれた。反響の大きかった回について聞くと、「読者さんの生活に微妙にマッチし、他人事でない回がやはり反響が大きいですね」とのことで、「キラキラネーム」や「陰謀論」などの回が特に反応が大きかったという。
作中のエンドウさんの意見は洋介犬さんの考えを代弁しているのでは、と思いきや、「テーマに沿ってエンドウさんがどう答えるか、アドリブで出た結果を整理している感じで描いています。建付けとしては監督と演者に近いかもしれません」とのこと。キャラクターが独り歩きしているからこそ、押しつけがましさのない言葉が生まれるのだろう。読者のさまざまな意見についても、「議論の目標は決してどちらかの勝利などという矮小なものではないと思います。多種多様な意見が寄せられ、考え、研磨して生活に持ち帰れればそれが一番いいのではないでしょうか」と語ってくれた。
歯に衣着せぬコメントにスカッとしたい人は、洋介犬さんの「反逆コメンテーターエンドウさん」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：洋介犬(@yohsuken)
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