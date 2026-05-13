出張の質を格上げする洗練されたデザイン。大人の男に相応しい【ヒロコ コシノ オム】スーツケースがAmazonで販売中！
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旅先でも妥協しない渋い男のこだわり。機能美を追求した【ヒロコ コシノ オム】スーツケースがAmazonで販売中！
日帰りから2泊程度の出張や旅行に最適な、容量30Lのスーツケース。鏡面仕上げの美しい外観と、マチ幅を調節できる実用性を兼ね備えている。TSAロック搭載でセキュリティ面も安心。渋く輝く大人の男のスタイルを演出する、機能とデザインが融合した逸品だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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マチ幅をファスナーで24cmから27cmまで拡張可能。荷物が増えてしまった際にも柔軟に対応できるため、急な出張や帰りのお土産にも困らない設計となっている。
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内部にはメッシュファスナーポケットやオープンポケット、ファスナー仕切り、ゴムバンドを完備。小物を整理しやすく、荷崩れを防ぎながらスマートに収納できる。
スムーズな移動を支える4輪キャスターを採用。バーは2段階に調節可能で、身長や状況に合わせて最適な高さで快適に持ち運ぶことができる。
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表面は高級感のある鏡面仕上げを施している。過去を積み重ねてきた大人の男にふさわしい、洗練されたデザインが旅の気分をより一層高めてくれる。
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日帰りから2泊程度の出張や旅行に最適な、容量30Lのスーツケース。鏡面仕上げの美しい外観と、マチ幅を調節できる実用性を兼ね備えている。TSAロック搭載でセキュリティ面も安心。渋く輝く大人の男のスタイルを演出する、機能とデザインが融合した逸品だ。
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