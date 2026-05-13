雨の日もスマートに！超軽量で広々使える【マッキントッシュフィロソフィー】の折りたたみ傘がAmazonで販売中！
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バッグに忍ばせて軽快に！伝統とモダンが融合した【マッキントッシュフィロソフィー】の折りたたみ傘がAmazonで販売中！
英国を代表するマッキントッシュの精神を受け継ぐトータルコレクション。伝統的なディテールにモダンなテイストを加えたデザインが特徴だ。親骨60センチメートル、広げた直径約104センチメートルと大きいサイズながら、重さは約120グラムの超軽量で持ち運びに便利。様々なシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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英国を代表する老舗ブランドのセカンドラインとして誕生。伝統的なディテールにモダンなテイストを加え、時代性のあるスタイルを提案している。ビジネスからカジュアルまで馴染むデザインだ。
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広げた時の直径は大きく、しっかり雨を防ぐことができる。それでいて超軽量タイプなので、毎日バッグに入れても負担にならず、持ち運びに非常に便利だ。
「棒のように細くて軽い傘」を意味する「バーブレラ」の名の通り、バッグの隙間に収まるスリム設計が魅力だ。雨の日も晴れの日も、常に携帯できる圧倒的な軽さを実現している。
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記念日や誕生日、クリスマス、母の日、父の日など、大切な人へのプレゼントとしても最適だ。ユニセックスで使えるラインナップも豊富で、贈る相手を選ばない気の利いた贈り物になるだろう。
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