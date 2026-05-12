面倒な家事から解放される。業界初のタンクレス式【コンフィー】食洗機が暮らしを劇的に変える。Amazonで販売中！
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工事不要で設置も簡単。大容量で節水も叶う【コンフィー】食洗機が毎日のキッチンを快適にする。Amazonで販売中！
面倒な食器洗いを自動化し、家事の時間を大幅に短縮するタンクレス式食洗機。工事不要で設置でき、専用バケツからの自動給水や分岐水栓にも対応する。5人分30点の食器を一度に洗える大容量設計で、高温洗浄とUV除菌により衛生面も安心。節水・節電効果も高く、忙しい家庭の強い味方となる一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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工事不要のタンクレス設計で、場所を選ばず設置できる。付属の折り畳みバケツを使えば給水も簡単で、キッチンの環境に合わせて分岐水栓への切り替えも可能だ。
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5人分30点の食器を一度に収納できる大容量サイズ。大皿やフライパンも洗える設計で、手洗いよりも少ない水で効率的に洗浄でき、水道代の節約にも大きく貢献する。
13個のノズルから噴射される360度回転スプレーと75度の高温洗浄で、頑固な油汚れも強力に除去。さらにUVライト照射機能により、庫内と食器を衛生的に保つ。
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37dBの低騒音設計で、夜間でも周囲を気にせず使用できる。予約機能を使えば電力消費の少ない時間帯を選んで運転でき、経済的かつ静かに家事をこなせる。
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