夕方の青ヒゲに悩む必要はない。最高峰の深剃りを実現する【ブラウン】電気シェーバーがAmazonで販売中！
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毎朝の身だしなみを格上げする。究極の密着深剃りを叶える【ブラウン】電気シェーバーがAmazonで販売中！
最高峰シリーズの性能を継承したエントリーモデルが登場。計算しつくされたコンパクトヘッドがアゴ下の難しい部位にも密着し、肌下0.01mmの深剃りを実現する。替刃付きの特別モデルで、洗浄から充電までこなす6in1システムを搭載。毎日新品のような剃り心地を体感できる、妥協なき一台だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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計算しつくされたコンパクトヘッドがアゴ下に密着。特許技術の極薄網刃が肌の下のヒゲまで確実に捉え、夕方までヒゲの気にならない究極の深剃りを実現する。
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くせヒゲや寝たヒゲも最小限のストロークで剃りきる設計。音波振動テクノロジーが肌との摩擦を軽減し、深剃りと肌へのやさしさを高い次元で両立させている。
6in1アルコール洗浄システムが刃を自動で洗浄・除菌。常に清潔な状態を保つことで、毎日新品のような剃り心地を維持できる。充電も同時に行える便利な仕様だ。
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ドイツで設計・製造された長持ち設計の本体は100%防水仕様。お風呂での使用にも対応しており、手入れのしやすさと耐久性を兼ね備えた頼もしいパートナーだ。
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