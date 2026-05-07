「セサミストリートフェア」がインキューブ天神店で開催！400種のグッズに特設フォトスポットも
福岡・天神にある雑貨館インキューブ天神店のM3Fブリッジ特設会場で、2026年5月8日(金)から5月27日(水)まで「セサミストリートフェア」が開催される。約400種類のグッズが一堂に集まるほか、特設フォトスポットも登場する。
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■400種類のグッズが大集合！福岡限定の特設フォトスポットも
1969年にアメリカで誕生し、現在は190以上の国と地域で展開されている子ども向け教育番組セサミストリート。識字能力や計算力、社会性、文化理解を育む教育コンテンツとして、世界中で高く評価され続けている。そんな名作キャラクターたちのグッズが約400種類、ブリッジ特設会場にずらりと並ぶ。
会場の見どころは、福岡エリアでここだけの「特設フォトスポット」。巨大絵本ディスプレイ、エルモの立像、キューブ型ディスプレイの3点を一度に楽しめるのは、本イベントだけ！家族や友だちとの記念撮影にぴったりだ。
さらにうれしいのが、ノベルティの存在。税抜2000円以上の購入(※1会計)でオリジナルのノベルティステッカーがプレゼントされる(なくなり次第終了)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、ビッグバード、アーニー、バートの6キャラクターが並んだ、6面シールタイプのデザインだ。
■ふわふわペンポーチからお風呂アイテムまで！注目の販売商品
会場には、幅広いジャンルのセサミストリートグッズが登場する。なかでも要チェックなのが、寝そべり型の「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)。正面はまんまるなお顔、横はぺたんと寝そべった体、後ろはちょこんとしたおしりと、3方向どこから見ても愛くるしい。ファスナーの引き手には仲良しキャラや大好物モチーフのミニマスコット付き。机の上に置いておけば、デスクワークも楽しくなりそうだ。
ほかにも、自動食器洗浄機・乾燥機にも対応した「アクリルカップ」(858円)が登場。透明のアクリル素材なので、クッキーモンスターやバート＆アーニーといったにぎやかなイラストと飲み物の色が重なって見た目にも楽しい一品だ。
小さな子どものいるファミリーには、マイクロファイバー生地の「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)がおすすめ。エルモのフェイスがそのままフードになったインパクト大のデザインで、すっぽり体を覆えるためお風呂上がりの湯冷め対策はもちろん、水遊びの際の日焼け防止にも活躍する。
ここで紹介した以外にも、ぬいぐるみやポーチ、バッグ、ステーショナリーなど、ファン心をくすぐるアイテムが約400種類勢ぞろい。お気に入りの一品を探しに、ぜひ売場をチェックしてみて。
「セサミストリート フェア」
会期：2026年5月8日(金)〜5月27日(水)10時〜20時30分※最終日は18時終了
会場：雑貨館インキューブ天神店 M3F ブリッジ特設会場
住所：福岡市中央区天神二丁目11-3 ソラリアステージビル内
取り扱いアイテム：約400種
購入特典：税抜2000円以上の購入でノベルティステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
【写真】エルモがフードになったバスポンチョも！ポップアップで手に入るグッズを見る
■400種類のグッズが大集合！福岡限定の特設フォトスポットも
会場の見どころは、福岡エリアでここだけの「特設フォトスポット」。巨大絵本ディスプレイ、エルモの立像、キューブ型ディスプレイの3点を一度に楽しめるのは、本イベントだけ！家族や友だちとの記念撮影にぴったりだ。
さらにうれしいのが、ノベルティの存在。税抜2000円以上の購入(※1会計)でオリジナルのノベルティステッカーがプレゼントされる(なくなり次第終了)。エルモ、クッキーモンスター、アビー、ビッグバード、アーニー、バートの6キャラクターが並んだ、6面シールタイプのデザインだ。
■ふわふわペンポーチからお風呂アイテムまで！注目の販売商品
会場には、幅広いジャンルのセサミストリートグッズが登場する。なかでも要チェックなのが、寝そべり型の「ぬいぐるみペンポーチ」(2178円、アビーのみ3630円)。正面はまんまるなお顔、横はぺたんと寝そべった体、後ろはちょこんとしたおしりと、3方向どこから見ても愛くるしい。ファスナーの引き手には仲良しキャラや大好物モチーフのミニマスコット付き。机の上に置いておけば、デスクワークも楽しくなりそうだ。
ほかにも、自動食器洗浄機・乾燥機にも対応した「アクリルカップ」(858円)が登場。透明のアクリル素材なので、クッキーモンスターやバート＆アーニーといったにぎやかなイラストと飲み物の色が重なって見た目にも楽しい一品だ。
小さな子どものいるファミリーには、マイクロファイバー生地の「吸水速乾フード付きバスポンチョ」(3300円)がおすすめ。エルモのフェイスがそのままフードになったインパクト大のデザインで、すっぽり体を覆えるためお風呂上がりの湯冷め対策はもちろん、水遊びの際の日焼け防止にも活躍する。
ここで紹介した以外にも、ぬいぐるみやポーチ、バッグ、ステーショナリーなど、ファン心をくすぐるアイテムが約400種類勢ぞろい。お気に入りの一品を探しに、ぜひ売場をチェックしてみて。
「セサミストリート フェア」
会期：2026年5月8日(金)〜5月27日(水)10時〜20時30分※最終日は18時終了
会場：雑貨館インキューブ天神店 M3F ブリッジ特設会場
住所：福岡市中央区天神二丁目11-3 ソラリアステージビル内
取り扱いアイテム：約400種
購入特典：税抜2000円以上の購入でノベルティステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
※店舗により、取り扱いのない商品がある場合があります。
※商品は予告なく変更・品切れとなる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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