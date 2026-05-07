10個セットでまとめ買いにもぴったり！かわいいおぱんちゅうさぎパッケージで、食卓も気分もほっこり♪手軽に楽しめる中辛カレー。【丸美屋】おぱんちゅうさぎカレーがAmazonで販売中！
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見た目も味も楽しめる！おぱんちゅうさぎのキュートなパッケージと、ほどよい辛さの中辛カレーが魅力。【丸美屋】10個セットがAmazonで好評販売中！
SNS発のキャラクター「おぱんちゅうさぎ」のカレー10個セット。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
豚肉の旨味と炒めた玉ねぎのおいしさが溶け込んだ、中辛のポークカレー。
具材には、豚肉、にんじん、じゃがいも入り。
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オリジナルキラキラシール1枚入り（全10種）。
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