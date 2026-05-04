驚異の吸引力で掃除を劇的に変える。信頼の【日立】掃除機が毎日の家事を効率化し、快適な空間を実現。Amazonで販売中！
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面倒なゴミ捨てもこれ一台で解決。パワフルな【日立】掃除機が清潔な暮らしをサポートし、日々の掃除を快適に。Amazonで販売中！
吸込仕事率620Wの強烈パワーで、微細なチリまでしっかり捕集するサイクロン式掃除機。ゴミ捨てボタンを押すだけで簡単にゴミを排出できる「ごみダッシュ」機能を搭載し、ティッシュを活用すればフィルターの目詰まりも軽減できる。日本製ならではの使い勝手の良さと、清潔を保つ工夫が詰まった一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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吸込仕事率620Wの強烈なパワーで、ダストケース内の立体フィルターがゴミと空気を強力に分離する。微細なチリまで逃さず捕集し、効率的な掃除を可能にする。
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ゴミ捨てボタンを押すだけで蓋が開き、手を汚さずにゴミを捨てられる。ティッシュを装着すればフィルターへの付着を抑え、ゴミ捨て時の舞い上がりも防げる。
電源コードを引くたびにクリーンフィルターが振動し、付着したチリを自動で落とす機構を搭載。目詰まりを抑えることで、吸引力の低下を防ぎ快適に使える。
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ヘッド部分は丸洗いが可能で、常に清潔な状態を保てる。本体重量3.9kgと扱いやすいサイズ感で、日々の掃除の負担を軽減する設計が施されている。
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